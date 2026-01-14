High school sports roundup for Jan. 12-13, 2026

Will you chip in to support our nonprofit newsroom with a donation today?Yes, I want to support My MLTnews!
Monday Jan. 12
Boys Basketball
Kamiak defeated Lynnwood 69-44
Kamiak leading scorers:
Max Christiansen 26, Zane Rucker 12, Aaron Pierre 10
No individual scoring results reported for Lynnwood
Records: Kamiak 5-8; Lynnwood 5-9
Lynnwood next game: vs Newport; Wednesday, Jan. 14; 7:15 p.m. at Lynnwood High School
Tuesday Jan. 13
Girls Basketball
Meadowdale defeated Shorecrest 47-43
Senior Mia Brockmeyer scored 21 points — including four 3-point shots in the fourth quarter — to lead the Meadowdale Mavericks to a 47-43 victory over the Shorecrest Scots.
Scoring by quarter: Total
Meadowdale 11-13-11-12 47
Shorecrest 15- 8- 10-10 43
Meadowdale individual scoring:
Mia Brockmeyer 21, Lexi Zardis 11, Hannah Keeney 6, Lisa Sonko 4, Kylie Richards 3, Charlotte Finnell 2
Shorecrest individual scoring:
Anna Usitalo 15, Mila Trujillo 12, Jorja Perrin 7, Harper Welch 5, Callie Lasconia 4
Records (league and overall): Meadowdale 4-2, 7-6; Shorecrest 3-4, 5-8
Meadowdale next game: vs King’s; Friday, Jan. 16; 8 p.m.
Archbishop Murphy defeated Mountlake Terrace 56-39
Scoring by quarter: Total
Archbishop Murphy 20-11-13-12 56
Mountlake Terrace 8 -8 -4 -19 39
Archbishop Murphy individual scoring:
Brooke Blachly 30, Celine Wright 18, Kani Cham 6, Ashley Fletcher 2
Mountlake Terrace individual scoring:
Jaliyah Dyson 14, Makenna Davidson 13, Jordyn Stokes 9, Iman Kaifa 3
Records (league and overall): Archbishop Murphy 7-0, 11-3; Mountlake Terrace 3-4, 7-8
Mountlake Terrace next game: vs Shorecrest; Friday, Jan. 16; 6:30 p.m. at Mountlake Terrace High School
Edmonds-Woodway defeated Shorewood 44-12
Edmonds-Woodway individual scoring:
Zaniyah Jones 12, Finley Wichers 9, Sloane Franks 7, Amara Leckie 5, Audrey Rothmier 3, Janie Hanson 2, Madeline Kost 2, Alyssa Rincon 2, Lillian Wartelle 2
Shorewood individual scoring:
Rose Gallagher 4, Adi Davidson 3, Karmin Kasberg 3, Lilly Marter 2
Records (league and overall): Edmonds-Woodway 5-1, 13-1; Shorewood 1-5, 1-12
Edmonds-Woodway next game: at Lynnwood; Friday, Jan. 16; 6:30 p.m.
Boys Swimming
Edmonds-Woodway defeated Lynnwood 106-64
Individual event top finishers:
200 yard freestyle:
1. Ryan Tang (L) 2:03.86
2. Luca Hooks (EW) 2:07.51
3. Kania Zabian (EW) 2:13.43
4. Vaughn Yancey (EW) 2:20.63
5. Abraham Ho (EW) 2:22.94
200 yard medley:
1. Caleb Schnitzius (L) 2:21.52
2. Peder Nornes (EW) 2:44.47
3. Tianhe Luo (EW) 2:45.68
4. Andrew Doan (L) 3:00.96
5. Araki Abrahamyan (L) 3:21.10
50 yard freestyle:
1. Connor Smith (EW) 24.11
2. Evan Calkins (L) 24.45
3. Joseph Mennano (EW) 25.96
4. Samuel Weisbrod (EW) 27.65
5. Bill Spear (EW) 28.27
100 yard butterfly:
1. Ryan Tang (L) 1:00.82
2. Lennox Norenberg (EW) 1:01.02
3. Luca Hooks (EW) 1:06.73
4. Liam Schell (EW) 1:10.08
5. Adam Calkins (L) 1:12.67
100 yard freestyle:
1. Connor Smith (EW) 57.27
2. Dominic Tran (L) 1:00.64
3. Dylan Clark (EW) 1:00.67
4. Joseph Mennano (EW) 1:00.79
5. Abraham Ho (EW) 1:02.50
500 yard freestyle:
1. Caleb Schnitzius (L) 5:46.14
2. Kanai Zabian (EW) 6:37.42
3. Levi Lang (EW) 6:53.30
4. Maddox Morales-Tomas (EW) 7:24.02
5. Jalen Brady (L) 7:27.33
100 yard backstroke:
1. Evan Calkins (L) 59.53
2. Dylan Clark (EW) 1:09.36
3. Liam Schell (EW) 1:10.55
4. Maddox Morales-Tomas (EW) 1:18.39
5. Andrew Doan (EW) 1:24.94
100 yard breaststroke:
1. Lennox Norenberg (EW) 1:13.16
2. Samuel Weisbrod (EW) 1:19.42
3. Dominic Tran (L) 1:20.29
4. Peder Nornes (EW) 1:20.78
5. Preston Ellis (L) 1:21.15
Relay event top finishers:
200 yard medley:
1. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Lennox Norenberg, Lucs Hooks, Connor Smith) 1:49.08
2. Lynnwood (Ryan Tang, Caleb Schnitzius, Evan Calkins, Adam Calkins) 1:50.82
3. Edmond-Woodway (Dylan Clark, Bill Spear, Finn Angel, Joseph Mennano) 1:58.63
200 yard freestyle:
1. Lynnwood (Evan Calkins, Adam Calkins, Ryan Tang, Caleb Schnitzius) 1:39.62
2. Edmonds-Woodway (Connor Smith, Joseph Mennano, Lennox Norenberg, Dylan Clark) 1:41.15
3. Edmonds-Woodway (Finn Angel, Abraham Ho, Kanai Zablan, Tianhe Luo) 1:48.37
400 yard freestyle:
1. Edmonds-Woodway (Liam Schell, Kanai Zablan, Finn Angel, Luca Hooks) 3:53.10
2. Edmonds-Woodway (Tianhe Luo, Vaughn Yancey, Bill Spear, Abraham Ho) 4:21.36
3. Lynnwood (Andrew Doan, Araik Abrahamyan, Jalen Brady, Dominic Tran) 4:28.01
Edmonds-Woodway next meet: vs O’Dea and Shorecrest; Thursday, Jan. 22; 3:15 p.m. at Snohomish County Aquatic Center
Lynnwood next meet: vs Mariner; Thursday, Jan. 15; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
Meadowdale vs Jackson
No results reported
Meadowdale next meet: vs Shorewood; Tuesday, Jan. 20; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool
Boys Wrestling
Meadowdale defeated Mountlake Terrace 64-12
106- Justic Klesick (Mead) won by forfeit
113- Miguel De Paula (Mead) won by forfeit
120- Melyk Valencia (Mead) pinned Frank Guzman (MT) 1:22
126- Robert Mar (MT) pinned Huckleberry Snow (Mead) 1:25
132- Kaedon Spencer (Mead) pinned Cooper Towne (MT)
138- Hector Castro (Mead) pinned Ekansh Verma (MT) 1:40
144- Christopher Ramirez (Mead) technical fall over Wyatt Hawkins (MT) 19-2
150- Logan Palmer (Mead) won by forfeit
157- Tobin Kantner-Blakeslee (Mead) pinned Adrian Miranda De La Cruz (MT) 3:34
165- Mathew Sleipness (Mead) defeated Titus Swett (MT) 4-2
175- Samir Muhic (Mead) pinned Georgiy Sharabov (MT) 3:20
190- Owen Boswell (MT) pinned Brandon Shaw (Mead) 1:42
215- Jamier Perry (Mead) pinned Logan Armstrong (MT) 1:49
285- Jaxson Hulbert (Mead) pinned Ryan Pineda (MT) 4:28
Meadowdale next match: at Shorecrest; Thursday, Jan. 15; 7 p.m.
Mountlake Terrace next match: vs Archbishop Murphy; Thursday, Jan. 15; 7 p.m.
Edmonds-Woodway defeated Shorewood 43-19
Click here to read story
Edmonds-Woodway next match: at Meadowdale; Tuesday, Jan. 20; 7 p.m.
Lynnwood defeated Archbishop Murphy 63-18
No details reported
Lynnwood next match: vs Mountlake Terrace; Tuesday, Jan. 20; 7 p.m. at Lynnwood High School
