Saturday, January 24, 2026
Sports

High school sports roundup for Jan. 22-23, 2026

By
Steve Willits

Friday, Jan. 23
Boys Basketball

Meadowdale defeated Mountlake Terrace 62-44

Mountlake Terrace High School freshman Tyree Connor (11) handles the ball guarded by Meadowdale senior Richard Jones, Jr. in a conference game at Meadowdale High on Friday, Jan 23. (Photos by Joe Christian)
Maverick junior Marley Miller (23) flies in for a layup as Hawks sophomore Anthony Fuentes defends.
Senior Benjamin Webster (4) drives toward the hoop, guarded by Hawks sophomore Oliver Shaw-Jones (35).
Mavs junior Nolan Lee shoots over two Hawks.
Terrace’s Oliver Shaw-Jones gets a block on Meadowdale senior Noah Million (1).
Terrace sophomore Anthony Fuentes (23) glides in for two points, watched by the Hawks’ Adam Desta (45) and Luke Stone (51) and Meadowdale’s Noah Million (1) and Richard Jones, Jr. (2).
Noah Million (1) splits two Hawk defenders for a bucket.
Hawks senior Jordan Wilson (21) gets a well-earned two points.

Scoring by quarter:
Mountlake Terrace 5 -17-12-10
Meadowdale 14-15-12-21

Meadowdale individual scoring:
Noah Million 17, Nolan Lee 12, Hassan Motley 12, Richard Jones Jr. 6, Marley Miller 6, Khalil Botley 5, Parker Elliott 2, Orion Ezeonwuka 2

Mountlake Terrace individual scoring:
Tyree Connor 13, Anthony Fuentes 13, Jordan Wilson 9, Adam Desta 6, Luke Stone 2, Alex Mkrtychyan 1

Records (league and overall): Meadowdale 6-2, 13-4; Mountlake Terrace 2-7, 2-14
Meadowdale next game: at Lynnwood; Tuesday, Jan. 27; 8 p.m.
Mountlake Terrace next game: vs Shorewood; Tuesday, Jan. 27; 8 p.m. at Mountlake Terrace High School

Archbishop Murphy defeated Lynnwood 63-39
No details reported

Records (league and overall): Archbishop Murphy 3-6, 9-7; Lynnwood 1-9, 6-12
Lynnwood next game: vs Meadowdale; Tuesday, Jan. 27; 8 p.m. at Lynnwood High School

Girls Basketball

Meadowdale defeated Mountlake Terrace 69-49

Meadowdale High School junior Kaya Powell (center) is guarded closely by Mountlake Terrace sophomore Jaliyah Dyson (0) in a conference game at Meadowdale on Friday, Jan. 23. (Photos by Joe Christian)
Terrace’s Mia Sledge (10), a sophomore, works to get past Maverick sophomore Hannah Keeney (23) on Friday.
Hawks sophomore Makenna Davidson (11) just gets a shot away over the outstretched hand of Meadowdale junior Lisa Sonko (11).
Maverick junior Marley Maquiling (right) brings the ball upcourt guarded by Jaliyah Dyson (0).
Lisa Sonko (10) dribbles across half court on a fast break.
Jaliyah Dyson (0) heads for the basket, guarded by Maverick junior Lexi Zardis (12).
Terrace senior Brooklyn Marino (24) battles with Meadowdale’s Hannah Keeney (23) for a rebound.
Terrace’s Jordyn Stokes (Jr) drives the baseline.
Jordyn Wagner (12), a senior, turns the corner around Hannah Keeney (23), as the Mavs’ Charlotte Finnell (2), a sophomore, looks on.
Senior Mia Brockmeyer dribbles on a fast break for Meadowdale.
The Meadowdale High School and Middle School bands entertained throughout the game.

Scoring by quarter: Total
Mountlake Terrace 11-15-13-10 49
Meadowdale 26-20-18- 5 69

Meadowdale individual scoring:
Mia Brockmeyer 24, Lisa Sonko 18, Lexi Zardis 13, Hannah Keeney 4, Quinn Gannon 3, Kylie Richards 3, Marley Maquilling 2, Kaya Powell 1

Mountlake Terrace individual scoring:
Jaliyah Dyson 10, Makenna Davidson 9, Jordyn Stokes 9, Jordan Wagner 9, Brooklyn Marino 6, May-Lynh Jacobson 3, Mia Sledge 3

Records (league and overall): Meadowdale 6-2, 9-7; Mountlake Terrace 3-6, 7-10
Meadowdale next game: at Lynnwood; Tuesday, Jan. 27; 6:30 p.m.
Mountlake Terrace next game: vs Shorewood; Tuesday, Jan. 27; 6:30 p.m. at Mountlake Terrace High School

Archbishop Murphy defeated Lynnwood 70-18

Archbishop Murphy leading scorer:
Brooke Blachly 21

Records (league and overall): Archbishop Murphy 10-0, 14-3; Lynnwood 0-10, 2-16
Lynnwood next game: vs Meadowdale; Tuesday, Jan. 27; 6:30 p.m. at Lynnwood High School

Boys Wrestling

Edmonds-Woodway defeated Shorecrest 41-30

106: Rhett Nickle (EW) pinned Calvin Nguyen (S) 0:59
113: Isaiah Meyer (EW) major decision over Ethan Johnson (S) 10-1
120: Giedon Ryder (S) major decision over Alex Krumov (EW) 10-1
126: Zadrin Morga-Baisac (S) pinned Arden Timpe (EW) 0:48
132: Laith Salem (S) pinned Alston Lumpkins (EW) 0:45
138: Owen Smith (EW) major decision over Jayden Gay (S) 14-3
144: Neta Navot (S) pinned Freedom Fodor (EW) 2:44
150: Avi Wylen (S) decision over Dylan Rice (EW) 7-6
157: Jakob Grimm (S) technical fall over Silas Meyer (EW) 18-3
165: Augie Hurtado (EW) decision over Milo Hamilton (S) 6-2
175: Nathan Schlack (EW) pinned Cameron Arseneaux (S) 4:24
190: Eli Hershey (EW won by forfeit
215: Carmelo Larocca (EW) pinned Carter Lamb (S) 0:16
285: Alex White (EW) pinned Juan Sanders (S) 2:55

Edmonds-Woodway next match: vs Mountlake Terrace; Wednesday, Jan. 28; 7 p.m. at Edmonds-Woodway High School

Shorewood defeated Mountlake Terrace 59-13

106: Derek Norton (S) won by forfeit
113: Emiliano Olivera-Matias (S) won by forfeit
120: Easten Edens (S) pinned Timothy Schofield (MT) 0:42
126: Yaphet Habtom (S) pinned Robert Mar (MT) 1:19
132: Matbeal Dinka (S) technical fall over Cooper Towne (MT) 18-1
138: Eoin Ritter (S) pinned Cameron Johnson (MT) 0:30
144: Matthew Call (S) won by forfeit
150: Elijah Jepsen (S) technical fall over Nathan Jauregui Torrescano (MT) 15-0
157: Maximus Uckun (S) decision over Michael Russell (MT) 7-1
165: Hezekiah Graham (S) major decision over Titus Swett (MT) 10-2
175: Finn Grote (S) pinned Georgiy Sharabov (MT) 2:24
190: Benyamin Wardak (MT) decision over Toshi Taura (S) 11-7
215: Logan Armstrong (MT) major decision over Baboucarr Cham (S) 13-4
285: Ryan Pineda (MT) pinned Noah Eaglehead (S) 1:06

Mountlake Terrace next match: at Edmonds-Woodway; Wednesday, Jan. 28; 7 p.m.

Meadowdale defeated Lynnwood 39-37
No details reported

Meadowdale’s Jamier Perry celebrates a 30-second pin of Lynnwood’s Mohammad Aourne in the 215-pound bout on Friday, Jan. 23, at Lynnwood High School, sealing the Mavericks’ victory. (Photos by Andrew Robinson)
Meadowdale’s Justice Klesick attempts a takedown against Lynnwood’s Noah Richards in the 106-pound match.
Lynnwood’s Edwardo Gonzalez scores a takedown against Meadowdale’s Miguel De Paula in the 113-pound bout.
Maverick’s Chris Ramirez takes control of Royal’s Gabriel Robbins in the 144-pound competition.
Lynnwood’s Ashton Myers moves to maintain control against Meadowdale’s Hector Castro on his way to 100 career wins.
Lynnwood’s Edward Lim works to pin Meadowdale’s Huckleberry Snow in the 126-pound match.
The Royals’ Dylan Por (top) works for a takedown on Mavericks’ Melyk Valencia in the 120-pound competition.
Lynnwood’s Ivan Xu and Meadowdale’s Mathew Sleipness square off at 165 pounds.
Lynnwood’s Elijah Howell, left, evades Meadowdale’s Isreal Rojas in the 175-pound bout.
Royals’ Hanibal Bendawi, right, attempts a takedown against Mavericks’ William Hernadez-Chaves in the 190-pound match.

Meadowdale next match: Tournament at Lynden; Saturday, Jan. 24; 9 a.m. at Lynden High School
Lynnwood next match: at Shorewood; Thursday, Jan. 29; 7 p.m.

Thursday, Jan. 22
Girls Wrestling

Snohomish defeated Mountlake Terrace 64-11

Mountlake Terrace wrestlers that won their match:
125 lbs- Rosechelle Obare by pin
190 lbs- Taylor Fears by technical fall

Snohomish defeated Lynnwood 59-12

Lynnwood wrestlers that won their match:
135 lbs- Brianna Williams by pin
140 lbs- Venus Hernandez by pin

Lynnwood next match: Kamiak Tournament; Saturday, Jan. 24; 9 a.m. at Kamiak High School

Boys Swimming

O’Dea defeated Edmonds-Woodway 134-49
Shorecrest defeated Edmonds-Woodway 151-32
Shorecrest defeated O’Dea 97-89
No details reported

Edmonds-Woodway next meet: Edmonds School District Meet vs Lynnwood, Meadowdale and Mountlake Terrace; Saturday, Jan.31; 2:45 p.m. at Lynnwood Pool

Lynnwood vs Shorewood
No results reported

Lynnwood next meet: vs Everett; Tuesday, Jan. 27; 2:30 p.m. at Everett YMCA

 

